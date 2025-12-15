Ghazipur Rail News: रेलवे ने रोकी गाजीपुर – मऊ रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना

Mau- Ghazipur Rail News: हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग के दिलदारनगर से ताड़ीघाट होते हुए गाजीपुर सिटी को जोड़ने के बाद अब गाजीपुर से मऊ तक प्रस्तावित 37 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के विस्तार पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इससे मऊ को सीधे हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने की बहुप्रतीक्षित योजना को बड़ा झटका लगा है। हैरानी की बात यह है कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट पहले ही करीब 1766 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद न तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही टेंडर जारी किए गए।