पत्नी से मनचले ने की छेड़छाड़… गुस्से में आपे से बाहर हुआ पति; लाठियों से पीटकर मार डाला

गाजीपुर : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पत्नी से छेड़छाड़ और चरित्र पर सवाल उठाने की वजह से एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति ने गुस्से में आकर मनचले युवक को लाठी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल लाठी भी बरामद कर ली है।
घटना बरेसर थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव की है। 8 दिसंबर को कंपोजिट विद्यालय के पास एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त नसीराबाद निवासी सर्वजीत सिंह (उम्र करीब 30 वर्ष) के रूप में की। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई तो हत्या के पीछे आरोपी जयराम राजभर का नाम सामने आया।
पुलिस जांच में पता चला कि 7 दिसंबर को जयराम राजभर की पत्नी कंपोजिट विद्यालय नसीराबाद में सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान सर्वजीत सिंह वहां पहुंचा और पत्नी को अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। किसी तरह छुटकारा पाकर महिला घर भागी और पूरी घटना अपने पति जयराम को बताई।
जयराम को गुस्सा इतना आया कि उसी रात करीब 8 बजे वह सर्वजीत को खोजते हुए विद्यालय पहुंचा। वहां सर्वजीत अकेला बैठा था। जयराम ने छेड़छाड़ की घटना के बारे में पूछताछ शुरू की तो सर्वजीत ने उल्टा गालियां देनी शुरू कर दीं और जयराम की पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए।
बस फिर क्या था – गुस्से में आकर जयराम ने सर्वजीत के सिर पर लाठी से कई वार किए। सर्वजीत घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद जयराम विद्यालय परिसर में ही सो गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो सर्वजीत की मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने काफी प्रयास के बाद आरोपी जयराम राजभर को इलाके के दहेदु अंडरपास पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जयराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाठी भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
