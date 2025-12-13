पत्नी से मनचले ने की छेड़छाड़… गुस्से में आपे से बाहर हुआ पति; लाठियों से पीटकर मार डाला

गाजीपुर : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पत्नी से छेड़छाड़ और चरित्र पर सवाल उठाने की वजह से एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति ने गुस्से में आकर मनचले युवक को लाठी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल लाठी भी बरामद कर ली है।