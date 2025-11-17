पत्नी को पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखा कर निकाह में भावुक हुए उमर अंसारी, बेटे के निकाह में मां भी रहीं अनुपस्थित

Pc: Umar Ansari FB
Mukhtar Ansari पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे सुपुत्र उमर अंसारी का निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में बड़े गुपचुप तरीके से संपन्न हुआ। निकाह में परिवार और कुछ खास लोग हो शामिल हुए। निकाह के कार्यक्रम बेहद निजी रखे गए थे। इस शादी में उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी अभिभावक की भूमिका में नजर आए।
इस अवसर पर उमर अंसारी और उनकी दुल्हन फातिमा का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा,जिसमे उमर अंसारी हाथ में अपने पिता मरहूम मुख्तार अंसारी की फोटो पत्नी को दिखा कर भावुक होते नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि उमर अंसारी की शादी गाजीपुर के मुम्मबदाबाद निवासी बड़े कारोबारी मालिक मियां की नातिन फातिमा से हुई है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे।
वहीं इस शादी में उमर अंसारी की मां अफ्शा अंसारी शामिल नहीं हुईं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आफशा अंसारी के ऊपर एक लाख का इनाम घोषित किया हुआ है,और इस समय वह फरार चल रहीं हैं।15 नवंबर को हुए इस निकाह के बाद अब 17 नवंबर को रिसेप्शन हुआ, जिसमे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग