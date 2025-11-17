पत्नी को पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखा कर निकाह में भावुक हुए उमर अंसारी, बेटे के निकाह में मां भी रहीं अनुपस्थित

Mukhtar Ansari पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे सुपुत्र उमर अंसारी का निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में बड़े गुपचुप तरीके से संपन्न हुआ। निकाह में परिवार और कुछ खास लोग हो शामिल हुए। निकाह के कार्यक्रम बेहद निजी रखे गए थे। इस शादी में उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी अभिभावक की भूमिका में नजर आए।