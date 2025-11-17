Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

पत्नी को पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखा कर निकाह में भावुक हुए उमर अंसारी, बेटे के निकाह में मां भी रहीं अनुपस्थित

निकाह कस अवसर पर उमर अंसारी और उनकी दुल्हन फातिमा का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा,जिसमे उमर अंसारी हाथ में अपने पिता मरहूम मुख्तार अंसारी की फोटो पत्नी को दिखा कर भावुक होते नजर आ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Nov 17, 2025

Umar

Pc: Umar Ansari FB

Mukhtar Ansari पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे सुपुत्र उमर अंसारी का निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में बड़े गुपचुप तरीके से संपन्न हुआ। निकाह में परिवार और कुछ खास लोग हो शामिल हुए। निकाह के कार्यक्रम बेहद निजी रखे गए थे। इस शादी में उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी अभिभावक की भूमिका में नजर आए।


इस अवसर पर उमर अंसारी और उनकी दुल्हन फातिमा का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा,जिसमे उमर अंसारी हाथ में अपने पिता मरहूम मुख्तार अंसारी की फोटो पत्नी को दिखा कर भावुक होते नजर आ रहे हैं।

गाजीपुर के कारोबारी की बेटी से हुआ निकाह


आपको बता दें कि उमर अंसारी की शादी गाजीपुर के मुम्मबदाबाद निवासी बड़े कारोबारी मालिक मियां की नातिन फातिमा से हुई है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे।


वहीं इस शादी में उमर अंसारी की मां अफ्शा अंसारी शामिल नहीं हुईं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आफशा अंसारी के ऊपर एक लाख का इनाम घोषित किया हुआ है,और इस समय वह फरार चल रहीं हैं।15 नवंबर को हुए इस निकाह के बाद अब 17 नवंबर को रिसेप्शन हुआ, जिसमे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 10:52 pm

Published on:

17 Nov 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / पत्नी को पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखा कर निकाह में भावुक हुए उमर अंसारी, बेटे के निकाह में मां भी रहीं अनुपस्थित

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं मुख्तार अंसारी की छोटी बहू फातिमा, जिनके साथ बेटे उमर ने रचाई शादी

गाजीपुर

Ghazipur News: बुजुर्ग के दाह संस्कार में गए 3 किशोर गंगा में डूबे, मचा कोहराम

Ghazipur
गाजीपुर

Ghazipur News: “मृत पत्नी” मिली प्रेमी के साथ, पति और परिवार जाने वाला था जेल,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Ghazipur news
गाजीपुर

कोई चंदा भी तो नहीं देता…चाचा को कैसे देते हेलीकॉप्टर, बिहार में स्टार प्रचारक बनाने के सवाल पर दिया जवाब

गाजीपुर

Ghazipur News:छठ पूजा की तैयारी के दौरान तीन लोग नदी में डूबे, दो की मौत, एक की तलाश जारी

Ghazipur,
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.