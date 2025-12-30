30 दिसंबर 2025,

गाजीपुर

Ghazipur triple murder case: तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 दिन बाद तालाब में मिला तीसरे युवक शव, अब एसपी ने दिया बड़ा बयान

ग़ाज़ीपुर के गहमर तिहरा हत्याकांड में तीसरे युवक अंकित सिंह का शव छठवें दिन की सुबह पोखरी से बरामद, तीनों शव मिलने से घटना की हुई पुष्टि।

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Dec 30, 2025

Ghazipur Crime News: गाजीपुर के गहमर कोतवाली थाना क्षेत्र में क्रिसमस की पूर्व संध्या 24/25 दिसंबर की देर रात हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड की पूरी तरह पुष्टि हो गई है। इस मामले में लापता चल रहे तीसरे युवक अंकित सिंह का शव भी उसी पोखरी से बरामद कर लिया गया है, जहां पहले उसके साथी विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव मिले थे। तीनों शवों की बरामदगी के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि तीनों युवकों की निर्मम हत्या कर शवों को पोखरी में फेंका गया था।

जन्मदिन पार्टी से लौटते वक्त हुआ था टकराव


पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर की रात जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हुई, जब गांव के ही दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश और आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में बदल गया और तीनों युवकों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पहले ही दो शव बरामद कर लिए थे, लेकिन अंकित सिंह पिछले पांच दिनों से लापता था। उसकी मां लगातार गहमर थाने में बेटे की तलाश की गुहार लगा रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाईं। बाद में पोखरी का पानी जनरेटर से निकलवाकर, ड्रोन से स्कैनिंग कराई गई, जिसके बाद आखिरकार अंकित सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया।


इस मामले में एक दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।


एसपी डॉ. इरज राजा का बयान


गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह घटना आपसी वर्चस्व और पुरानी रंजिश का परिणाम है। इस नृशंस हत्याकांड में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।” एसपी ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और मामले की निष्पक्ष व गहन जांच जारी है।

Published on:

30 Dec 2025 02:03 pm

Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur triple murder case: तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 दिन बाद तालाब में मिला तीसरे युवक शव, अब एसपी ने दिया बड़ा बयान

