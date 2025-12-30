Ghazipur triple murder case: तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 दिन बाद तालाब में मिला तीसरे युवक शव, अब एसपी ने दिया बड़ा बयान



पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर की रात जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हुई, जब गांव के ही दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश और आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में बदल गया और तीनों युवकों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पहले ही दो शव बरामद कर लिए थे, लेकिन अंकित सिंह पिछले पांच दिनों से लापता था। उसकी मां लगातार गहमर थाने में बेटे की तलाश की गुहार लगा रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाईं। बाद में पोखरी का पानी जनरेटर से निकलवाकर, ड्रोन से स्कैनिंग कराई गई, जिसके बाद आखिरकार अंकित सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया।