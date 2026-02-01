14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: स्टेट बैंक की महिला कर्मचारी ने दोस्त की हत्या कर नदी में फेंका, मची सनसनी

Ghazipur Murder: गाज़ीपुर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंकने के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच के दौरान सच्चाई सामने आई। पुलिस के अनुसार, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Feb 14, 2026

Ghazipur Murder: गाज़ीपुर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंकने के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच के दौरान सच्चाई सामने आई।


पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी धर्मदेव सिंह यादव ने अपने पुत्र मनोहर सिंह यादव (34) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में खोज अभियान चलाया गया, जिसमें मनोहर का शव बरामद हुआ। शिनाख्त के बाद पुलिस ने मेदनीपुर, थाना सुहवल निवासी दीपा सिंह और उसके भाई परीक्षित सिंह को गिरफ्तार कर लिया।


पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मनोहर दीपा का कॉलेज का सहपाठी और परिचित था। दीपा वर्तमान में मऊ जिले में स्थित स्टेट बैंक शाखा में कार्यरत है। आरोप है कि मनोहर ने करीब एक वर्ष पूर्व दीपा से ढाई लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके लिए उसने अपनी एफडी तुड़वाई थी। समय पर रकम वापस न करने और आपसी विवाद के चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया।

पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ विवाद


पुलिस के अनुसार, नौ फरवरी को मनोहर दीपा से मिलने सुहवल क्षेत्र स्थित गंगा नदी पुल के नीचे पहुंचा था। इसी दौरान पैसों को लेकर कहासुनी हुई, जो बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान दोनों भाई-बहन ने मिलकर मनोहर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंगा नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: स्टेट बैंक की महिला कर्मचारी ने दोस्त की हत्या कर नदी में फेंका, मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Nirahua Birthday Special: जब लाइव शो में बिगड़े हालात, कॉलर पकड़ने पर भड़क उठे थे निरहुआ

Karishma Kapoor, Dinesh Lal Yadav Crazy Fan of Karishma Kapoor, Nirahua Made 4 blockbuster Movie after Watching Raja Hindustani, Dinesh Lal Yadav used to get irritated by the name Nirahua,Bhojpuri, Bhojpuri Adda
गाजीपुर

Ghazipur News: कोडीन सिरप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शुभम सिंह की 1 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क

Ghazipur
गाजीपुर

‘मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की…’ धरने पर बैठे सांसद के पैर छूकर बोले SHO, वीडियो वायरल

गाजीपुर

सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाड़ी में थी मुख्तार की पत्नी? वायरल वीडियो से मचा भूचाल, बीच सड़क पुलिस से बहस

क्या अफजाल अंसारी की गाड़ी में थीं आफ्शा अंसारी?
गाजीपुर

Ghazipur News: दिशा की बैठक में जा रहे सपा सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस ने रोका, जम के हुई बहस

गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.