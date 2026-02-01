Ghazipur News: स्टेट बैंक की महिला कर्मचारी ने दोस्त की हत्या कर नदी में फेंका, मची सनसनी



पुलिस के अनुसार, नौ फरवरी को मनोहर दीपा से मिलने सुहवल क्षेत्र स्थित गंगा नदी पुल के नीचे पहुंचा था। इसी दौरान पैसों को लेकर कहासुनी हुई, जो बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान दोनों भाई-बहन ने मिलकर मनोहर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंगा नदी में फेंक दिया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है।