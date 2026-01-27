Ghazipur News: कोडीन सिरप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शुभम सिंह की 1 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क

Ghazipur news, Pc: Patrika
Ghazipur News: जनपद में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त शुभम सिंह की करीब 1.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई, जिससे मादक पदार्थ तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त शुभम सिंह लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल था। जांच में सामने आया कि इस अवैध कारोबार से अर्जित धन से उसने जखनियां तहसील क्षेत्र में कीमती भूमि खरीदी थी। पुलिस द्वारा की गई विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर उक्त भूमि को फ्रीज करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 1.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
बताया गया कि कोडीन कफ सिरप के इस नेटवर्क में कुल छह दवा विक्रेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दवा विक्रेताओं पर नियमों के विरुद्ध कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने और तस्करों को सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इनके प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जहां से आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य जुटाए गए।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करना इस अभियान का अहम हिस्सा है, ताकि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध दवाओं या नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
