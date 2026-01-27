Ghazipur News: कोडीन सिरप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शुभम सिंह की 1 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क



पुलिस के अनुसार अभियुक्त शुभम सिंह लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल था। जांच में सामने आया कि इस अवैध कारोबार से अर्जित धन से उसने जखनियां तहसील क्षेत्र में कीमती भूमि खरीदी थी। पुलिस द्वारा की गई विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर उक्त भूमि को फ्रीज करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 1.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है।