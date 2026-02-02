Nirahua Birthday Special: जब लाइव शो में बिगड़े हालात, कॉलर पकड़ने पर भड़क उठे थे निरहुआ

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। दमदार अभिनय और देसी अंदाज़ के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ा एक पुराना लेकिन चर्चित किस्सा बता रहे हैं, जब लाइव स्टेज शो के दौरान बड़ा हंगामा हो गया था।