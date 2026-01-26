‘मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की…’ धरने पर बैठे सांसद के पैर छूकर बोले SHO, वीडियो वायरल

जब उनसे सांसद को गिरफ्तार करने को लेकर सवाल किया जाता है, तो SHO कहते हैं, 'मेरी इतनी औकात कहां है कि आपको गिरफ्तार कर सकूं।' इसके बाद वे यह भी कहते हैं कि उनके यहां एक कार्यक्रम है और वे सांसद को ले जाने आए हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। SHO मजाकिया लहजे में यह भी कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो 'वर्दी-टोपी उतारकर फिर आ जाएंगे और यहीं आपके बगल में बैठ जाएंगे।' यह सुनकर धरने पर मौजूद सपा कार्यकर्ता ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।