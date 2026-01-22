Ghazipur News: दिशा की बैठक में जा रहे सपा सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस ने रोका, जम के हुई बहस



वीडियो में सांसद यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे एक आधिकारिक बैठक में शामिल होने जा रहे थे, ऐसे में उनकी गाड़ी को बीच सड़क पर क्यों रोका गया। उन्होंने पुलिस से कहा कि यदि जांच करनी है तो वाहन की जांच कर ली जाए और उसमें सवार लोगों का विवरण नोट किया जाए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर इस तरह रोकना उचित नहीं है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने वाहन रोके जाने की बात से इनकार किया है।