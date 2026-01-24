सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाड़ी में थी मुख्तार की पत्नी? वायरल वीडियो से मचा भूचाल, बीच सड़क पुलिस से बहस

वीडियो में अफजाल अंसारी पुलिस अधिकारियों से बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। वे अपनी गाड़ी रोकने पर भड़क गए और कह रहे हैं कि यह उनके साथ बदसलूकी है। सांसद ने पुलिस से तीखी बहस की और धमकी दी कि अगर मीटिंग करनी है, तो सड़क पर ही बैठकर कर लेंगे। वे पुलिस को फटकारते दिखे और पूछा कि क्या उन्हें अपहरण करना चाहते हैं? यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर इलाके में हुई। अफजाल अंसारी 'दिशा' (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में जिला मुख्यालय जा रहे थे। वीडियो में सीओ सिटी और सदर कोतवाल के साथ उनकी आमने-सामने बहस दिख रही है।