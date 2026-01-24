24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाड़ी में थी मुख्तार की पत्नी? वायरल वीडियो से मचा भूचाल, बीच सड़क पुलिस से बहस

Afzal Ansari Viral Video: गाजीपुर में अफजाल अंसारी और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शा अंसारी की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी।

2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Anuj Singh

Jan 24, 2026

क्या अफजाल अंसारी की गाड़ी में थीं आफ्शा अंसारी?

क्या अफजाल अंसारी की गाड़ी में थीं आफ्शा अंसारी? Source- Patrika

SP MP Afzal Ansari Viral Video: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाड़ी को पुलिस ने रोका, तो बीच सड़क पर जोरदार नोकझोंक हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे भूचाल मच गया है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या सांसद की गाड़ी में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शा अंसारी थी? पुलिस का कहना है कि चेकिंग इसी शक में की गई थी।

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में अफजाल अंसारी पुलिस अधिकारियों से बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। वे अपनी गाड़ी रोकने पर भड़क गए और कह रहे हैं कि यह उनके साथ बदसलूकी है। सांसद ने पुलिस से तीखी बहस की और धमकी दी कि अगर मीटिंग करनी है, तो सड़क पर ही बैठकर कर लेंगे। वे पुलिस को फटकारते दिखे और पूछा कि क्या उन्हें अपहरण करना चाहते हैं? यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर इलाके में हुई। अफजाल अंसारी 'दिशा' (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में जिला मुख्यालय जा रहे थे। वीडियो में सीओ सिटी और सदर कोतवाल के साथ उनकी आमने-सामने बहस दिख रही है।

क्या आफ्शा गाड़ी में थीं?

पुलिस का दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शा अंसारी इलाके में घूम रही हैं। आफ्शा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, गाजीपुर और मऊ में एफआईआर हैं। पुलिस ने उन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है। इसलिए गाड़ियों की रूटीन चेकिंग हो रही थी। गाजीपुर एसपी ने स्पष्ट किया कि सांसद के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जांच कानूनी तरीके से हुई। हालांकि, वीडियो में पुलिस वाले बैकफुट पर नजर आए। सांसद का आरोप है कि बिना वजह गाड़ी रोकी गई, जो सांसद के विशेषाधिकार का हनन है।

आफ्शा अंसारी कौन है और क्यों फरार?

मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर और पूर्व विधायक था, जो अब नहीं रहा। उसकी पत्नी आफ्शा अंसारी कई मामलों में नामजद है, जैसे गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, जमीन हड़पने आदि। वे लंबे समय से फरार हैं। पुलिस ने उसके बैंक खाते फ्रीज किए और संपत्ति जब्त की है। अफजाल अंसारी मुख्तार का बड़ा भाई है। वायरल वीडियो से लोग सोच रहे हैं कि शायद आफ्शा सांसद की गाड़ी में थी, इसलिए पुलिस ने रोका। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सियासी हलचल और एसपी का बयान

यह घटना यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। एसपी ने बयान दिया कि कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ सूचना के आधार पर चेकिंग हुई। अफजाल अंसारी ने पुलिस पर आरोप लगाया है। यह वीडियो से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सांसद की गाड़ी में सचमुच आफ्शा थीं?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 08:24 am

Published on:

24 Jan 2026 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाड़ी में थी मुख्तार की पत्नी? वायरल वीडियो से मचा भूचाल, बीच सड़क पुलिस से बहस

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghazipur News: दिशा की बैठक में जा रहे सपा सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस ने रोका, जम के हुई बहस

गाजीपुर

Mau News: परीक्षा दे कर लौट रहे युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर, मचा कोहराम

Mau news
गाजीपुर

Ghazipur News: पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25 हजार के इनामिया का एनकाउंटर

गाजीपुर

योगी सरकार में मंत्री रही सोनम चिश्ती को लाठी डंडों से पीटा, जबरन बाल कटवाए बेहोशी की हालत में फेंका

सोनम
गाजीपुर

Ghazipur News: खिचड़ी ले कर बहन के घर जा रहे दो युवकों की बस से कुचलकर मौत, मचा कोहराम

गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.