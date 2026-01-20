Mau News: परीक्षा दे कर लौट रहे युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर, मचा कोहराम

Mau news, Pc: patrika
Mau News: घोसी कोतवाली क्षेत्र में नदवासराय मोड़ के पास रविवार रात करीब 10 बजे सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक के प्रयास में एक बाइक सामने से आ रही डीसीएम से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों की पहचान गाजीपुर जनपद के मुहम्मदपुर कासिमाबाद निवासी अभिषेक मिश्र (28) और उनके साथी मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गोरखपुर से एलटी ग्रेड की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र सिंह के अनुसार, दुर्घटना के बाद डीसीएम को मौके पर खड़ा करा दिया गया था। फिलहाल मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
