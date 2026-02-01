गाजीपुर में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार, STF ने प्राचार्य को भी पकड़ा

छापेमारी के दौरान कक्ष संख्या-12 में परीक्षार्थी शुभम यादव के स्थान पर सॉल्वर शिवम यादव बैठकर कॉपी लिखते पाया गया। शिवम ने एसटीएफ को पूछताछ में बताया कि वह शुभम के स्थान पर पिछले 3 दिन से परीक्षा दे रहा है। इस मामले में प्रधानाचार्य विंध्याचल यादव को भी संलिप्त पाया गया, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है।