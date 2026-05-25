साइकिल सवार को बचाने में गाजीपुर में पलटी पिकअप, 26 घायल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बाइक से भेजे गए अस्पताल

कासिमाबाद थाना अध्यक्ष राज नारायण ने बताया कि पिकअप में सवार 22 महिलाएं शिव चर्चा में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान उचौरी गांव के पास साइकिल सवार को बचाने के दौरान में पिकअप चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। उन्होंने बताया है कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक ग्रामीणों ने सभी लोगों को अस्पताल भिजवा दिया था। उन्होंने बताया है कि इस घटना में करीब दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए दो लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय सीएचसी पर 24 लोगों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है