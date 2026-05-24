आपदा में अवसर! कौशांबी में ट्रक पलटने के बाद घायलों को छोड़ लोग लूटने लगे बकरियां, वीडियो वायरल

नेशनल हाईवे 2 पर दुर्घटना की सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, दुर्घटना होने के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लगने के कारण यातायात को भी सुचारू रूप से पुलिस की मदद से बहाल किया गया है। पुलिस ने बताया है कि मामले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।