मां-बेटी समेत 3 महिलाएं जिंदा हो गईं दफन; मची चीख-पुकार! मिट्टी का टीला ढहने से कौशांबी में बड़ा हादसा

घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चक थांभा गांव की है। रविवार सुबह गांव की कुछ महिलाएं और बच्चे घर की पुताई के लिए मिट्टी लेने गांव के पास स्थित तालाब पर पहुंचे थे। यहां पर मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहां सुरंग जैसी संरचना बन गई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे अंदर तक चले गए।