संपत्ति के लिए हैवान बने बेटे, आधी रात पिता को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से किए कई टुकड़े

dead body (Demo pic)
Kaushambi Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बेटों ने मिलकर अपने ही 60 वर्षीय पिता की निर्मम हत्या कर दी। पिता की हत्या कुल्हाड़ी से की गई। यह घटना जिले के थाना महेवाघाट क्षेत्र के अजरौली गांव में देर रात हुई।
मृतक नत्था ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी से उनके दो बेटे हैं। नत्था ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा कर दिया था। इसी बात से पहली पत्नी के दोनों बेटे नाराज थे। वे पिता के इस फैसले से बहुत गुस्सा थे। बेटों का मानना था कि पिता ने उनकी मां और उन पर अन्याय किया है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर में पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी।
पुलिस के अनुसार, दोनों बेटों ने रात के समय अपने पिता नत्था पर हमला किया। उन्होंने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर पिता को बुरी तरह से काट डाला। इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या के बाद दोनों बेटों ने शव को छिपाने की कोशिश भी की ताकि मामला जल्दी सामने न आए। लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हत्या की खबर फैलते ही गांव वालों में हड़कंप मच गया।
हत्या करने के बाद दोनों आरोपी बेटे मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों बेटों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
कौशांबी की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस बेरहमी से हैरान हैं कि बेटे अपने पिता की हत्या कैसे कर सकते हैं। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया खुलासा होता है।
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