संपत्ति के लिए हैवान बने बेटे, आधी रात पिता को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से किए कई टुकड़े

मृतक नत्था ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी से उनके दो बेटे हैं। नत्था ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा कर दिया था। इसी बात से पहली पत्नी के दोनों बेटे नाराज थे। वे पिता के इस फैसले से बहुत गुस्सा थे। बेटों का मानना था कि पिता ने उनकी मां और उन पर अन्याय किया है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर में पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी।