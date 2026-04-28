लिव इन पार्टनर ने लोहे के बक्से में बंद कर फेंक दी लाश; गला घोंट कर की निर्मम हत्या, अमेठी की मोनी वर्मा केस में बड़ा खुलासा

Murder Committed By Live In Partner:उत्तर प्रदेश के कौशांबी के कोखराज क्षेत्र में लोहे के बक्से में मिली युवती की लाश की गुत्थी आखिरकार 12 दिन की गहन पड़ताल के बाद सुलझ गई। जिस ‘वो कौन थी’ सवाल ने पुलिस और लोगों को उलझा रखा था, उसका जवाब सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके लिव-इन पार्टनर ने की थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी के साथ उसके एक मददगार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।