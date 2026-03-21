21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कौशाम्बी

‘मैं मरने जा रहा हूं…’ पोस्ट करते ही हरकत में आई पुलिस, 18 साल के युवक की बची जान

कौशांबी में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पोस्ट किया, जिसे मेटा ने तुरंत ट्रैक कर पुलिस को अलर्ट भेजा।

2 min read
Google source verification

कौशाम्बी

image

Anuj Singh

Mar 21, 2026

Meta अलर्ट और पुलिस की तेजी से टला बड़ा हादसा

Meta अलर्ट और पुलिस की तेजी से टला बड़ा हादसा

Kaushambi Crime News: कौशांबी में मेटा की सतर्कता और पुलिस की तेज कार्रवाई से एक युवक की जान बच गई। 18 साल के शिवकेश ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन मेटा ने तुरंत अलर्ट भेजा और पुलिस ने उसे बचा लिया। यह घटना परिवार के लिए बहुत राहत की बात रही।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया सुसाइड मैसेज

यह घटना उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। 18 वर्षीय शिवकेश, जो विजय बहादुर का बेटा है, ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के कैप्शन में उसने लिखा, "आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं मरने जा रहा हूं। ये दिन हमेशा यादगार होगा सबका। आज मैं जहर खा लूंगा।"
यह पोस्ट देखते ही मेटा कंपनी का सिस्टम सक्रिय हो गया। मेटा ने युवक की लोकेशन और जानकारी ट्रेस की और तुरंत पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अलर्ट भेज दिया।

मेटा अलर्ट पर पुलिस हुई हरकत में आई

पुलिस मुख्यालय से सूचना मिलते ही कौशांबी पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। नगर कोतवाल सुनील कुमार सिंह खुद युवक के घर पहुंच गए। इसके बाद टेवां चौकी प्रभारी ने शिवकेश को कोतवाली बुलाया। वहां पुलिस ने उसकी अच्छे से काउंसलिंग की। काउंसलिंग में पता चला कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसकी मंशा गलत कदम उठाने की थी। लेकिन समय पर हस्तक्षेप से बड़ा हादसा टल गया। काउंसलिंग के बाद शिवकेश को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया।

परिवार ने जताया आभार

युवक के पिता ने पुलिस और मेटा कंपनी दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर मेटा ने अलर्ट नहीं भेजा होता और पुलिस इतनी तेजी से नहीं पहुंची होती, तो उनका बेटा कोई भी गलत कदम उठा सकता था। परिवार अब बहुत राहत महसूस कर रहा है। शिवकेश ने भी लिखित में अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक को अब सुरक्षित रखा जाएगा और उसकी देखभाल की जाएगी।

मेटा और पुलिस की अच्छी टीमवर्क

यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर आत्महत्या जैसे पोस्ट को मेटा कैसे ट्रैक करता है और पुलिस को सूचना देकर जान बचाता है। कौशांबी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक जवान लड़के की जिंदगी बच गई। ऐसे मामलों में समय पर मदद बहुत जरूरी होती है। अगर कोई उदास या परेशान हो तो परिवार या पुलिस से बात करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

बिस्कुट के बहाने ले गया खंडहर, युवक ने 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर गला दबाकर ले ली जान
कानपुर
मासूम को बहला-फुसलाकर ले गए, फिर हैवानियत और मौत

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / ‘मैं मरने जा रहा हूं…’ पोस्ट करते ही हरकत में आई पुलिस, 18 साल के युवक की बची जान

बड़ी खबरें

View All

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौशाम्बी के अझुवा में बीज भंडार की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

कौशाम्बी

नर्सिंग की छात्रा के साथ बर्बरता; बेल्ट से पीटा, रेप किया और……, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Rape
कौशाम्बी

कौशांबी हाईवे पर मोबिल ऑयल टैंकर पलटा, 100 फीट ऊंची लपटों से दहला इलाका; 25 किमी लंबा जाम

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
कौशाम्बी

पहले गूगल पर किया सर्च फिर शादी में बाधा बन रही प्रेमिका की कर दिया हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

कौशाम्बी

Kaushambi News: पत्नी ने पति की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत

सभी स्कूलों के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता (photo source- Patrika)
कौशाम्बी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.