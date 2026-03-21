‘मैं मरने जा रहा हूं…’ पोस्ट करते ही हरकत में आई पुलिस, 18 साल के युवक की बची जान

यह घटना उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। 18 वर्षीय शिवकेश, जो विजय बहादुर का बेटा है, ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के कैप्शन में उसने लिखा, "आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं मरने जा रहा हूं। ये दिन हमेशा यादगार होगा सबका। आज मैं जहर खा लूंगा।"

यह पोस्ट देखते ही मेटा कंपनी का सिस्टम सक्रिय हो गया। मेटा ने युवक की लोकेशन और जानकारी ट्रेस की और तुरंत पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अलर्ट भेज दिया।