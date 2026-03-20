बिस्कुट के बहाने ले गया खंडहर, युवक ने 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर गला दबाकर ले ली जान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराध के समय सनी घर में अकेला था। पिता बाहर थे, महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। हत्या के बाद दोनों भाई घर आए। शाम को पूरा परिवार आया तो घर में जमकर झगड़ा हुआ। महिलाओं को चुप रहने को कहा गया। पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले और उनकी जमीन सरकार के नाम हो। एसडीएम अनुभव कुमार ने राजस्व टीम को जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि आरोपियों का ट्यूबवेल और मकान का हिस्सा ग्राम समाज की जमीन पर बना है। खेती वाली जमीन की जांच बाकी है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा मिला तो उसे भी खाली कराया जाएगा। तहसीलदार विनय द्विवेदी ने कहा कि रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी।