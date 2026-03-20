20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

बिस्कुट के बहाने ले गया खंडहर, युवक ने 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर गला दबाकर ले ली जान

यूपी के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने एक मासूम को बिस्कुट लालच के बहाने रेप कर दिया, फिर उसकी जान ले ली।

3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Anuj Singh

Mar 20, 2026

मासूम को बहला-फुसलाकर ले गए, फिर हैवानियत और मौत

मासूम को बहला-फुसलाकर ले गए, फिर हैवानियत और मौत

Kanpur Crime News: यूपी में कानपुर के बिधनू इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 11 साल की पांचवीं कक्षा की छात्रा सोमवार दोपहर बकरी चराने खेत गई थी। शाम को वह घर नहीं लौटी। मंगलवार को सूचना मिलने पर खेत खोदकर उसका शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूर वारदात के मुख्य आरोपी तीन भाई हैं- सनी, कमल और आशीष। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज ने उन्हें जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने केस में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं।

सनी ने कबूला अपराध, रोते हुए बताया सब

जेल जाते समय सनी बहुत रोया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने शराब पी ली थी। बच्ची खेत में बकरी चरा रही थी। मैंने उसे 50 रुपये दिए और बिस्कुट-नमकीन लाने को कहा। फिर 300 मीटर दूर खंडहर में ले गया। वहां उसके साथ गलत काम किया। बच्ची रोने लगी और घरवालों को बताने की जिद करने लगी। डर के मारे मैंने उसका गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद करीब एक घंटे तक वहीं बैठा रहा। शराब मैंने शिवगंज से ली थी।

पुलिस ने कैसे पकड़े आरोपी?

पहले पुलिस ने आशीष और कमल को हिरासत में लिया। लेकिन सनी फरार हो गया। बुधवार देर रात पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि तीनों को जेल भेज दिया गया है। गांव में तनाव देखकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

पिता भी आरोपी, तलाश जारी

जांच में पता चला कि आरोपियों के पिता गणेश भी साजिश रचने और सबूत मिटाने में शामिल थे। उसका नाम एफआईआर में जोड़ा जाएगा। फिलहाल वह फरार है। सनी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। तीनों के सैंपल एफएसएल लैब भेजे गए हैं, रिपोर्ट से बाकी लोगों की भूमिका साफ होगी। थाना प्रभारी टीबी सिंह ने कहा कि दोनों भाइयों ने सबूत छिपाने और नष्ट करने में मदद की। वे अपराध में शामिल थे या नहीं, यह जांच चल रही है। बच्ची की मौत हो चुकी है, इसलिए कोई सीधा गवाह नहीं बचा।

घर में हुआ था झगड़ा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराध के समय सनी घर में अकेला था। पिता बाहर थे, महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। हत्या के बाद दोनों भाई घर आए। शाम को पूरा परिवार आया तो घर में जमकर झगड़ा हुआ। महिलाओं को चुप रहने को कहा गया। पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले और उनकी जमीन सरकार के नाम हो। एसडीएम अनुभव कुमार ने राजस्व टीम को जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि आरोपियों का ट्यूबवेल और मकान का हिस्सा ग्राम समाज की जमीन पर बना है। खेती वाली जमीन की जांच बाकी है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा मिला तो उसे भी खाली कराया जाएगा। तहसीलदार विनय द्विवेदी ने कहा कि रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी।

डॉक्टरों ने भी धिक्कारा

अस्पताल में सैंपल लेते समय डॉक्टरों और स्टाफ ने आरोपियों को खूब फटकारा। एक स्टाफ ने कहा कि सैंपल देने में कराह रहे हो? सोचो छोटी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। इतना बड़ा गुनाह किया है, भगवान भी माफ नहीं करेगा। कानपुर जिले के बिधनू इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 11 साल की पांचवीं कक्षा की छात्रा सोमवार दोपहर बकरी चराने खेत गई थी। शाम को वह घर नहीं लौटी। मंगलवार को सूचना मिलने पर खेत खोदकर उसका शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।

ये भी पढ़ें

नाबालिग की मर्जी से बना संबंध भी जुर्म…शादी करने के बाद भी कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, मिली 10 साल की सजा
हरदोई
court news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 03:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बिस्कुट के बहाने ले गया खंडहर, युवक ने 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर गला दबाकर ले ली जान

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:चौकी में ‘न्याय’ के नाम पर बर्बरता! घरेलू विवाद में युवक की पिटाई, दरोगा सस्पेंड

कानपुर

Kanpur News:लालच में ATM सौंपा, महिला का बैंक खाता बना ठगों का अड्डा, मुकदमा दर्ज

कानपुर

Kanpur News:आउटर पर रुकी ट्रेन, AC कोच में लूट…5 शातिर गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

कानपुर

Weather Update Today: सुबह-सुबह बदलेगा मौसम का खेल! आज और कल आंधी-बारिश का डबल अटैक

कानपुर

Kanpur News: Tejas Express से आ रहा था ‘नशे का ट्रॉली बैग’, महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.