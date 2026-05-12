Kanpur News: गांजे का ‘हाईवे नेटवर्क’ ध्वस्त, अवैध गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आयुष प्रजापति निवासी नानकारी और राहुल यादव निवासी भुड़कुड़ा, गाजीपुर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष प्रजापति के खिलाफ पहले से ही दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राहुल यादव पर विभिन्न थानों में लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी एमएस कासिम आब्दी ने बताया कि मुख्य आरोपी आयुष का पूर्वांचल से गहरा कनेक्शन है और वह पहले भी लूट व डकैती जैसे मामलों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस अब दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।