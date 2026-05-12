Kanpur News: गांजे का ‘हाईवे नेटवर्क’ ध्वस्त, अवैध गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जानकारी देते पुलिस अधिकारी
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की बड़ी खेप के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति कार को रोका, जिसमें तलाशी के दौरान करीब 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कार से कई लग्जरी बैग और अन्य आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया है। मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आयुष प्रजापति निवासी नानकारी और राहुल यादव निवासी भुड़कुड़ा, गाजीपुर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष प्रजापति के खिलाफ पहले से ही दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राहुल यादव पर विभिन्न थानों में लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी एमएस कासिम आब्दी ने बताया कि मुख्य आरोपी आयुष का पूर्वांचल से गहरा कनेक्शन है और वह पहले भी लूट व डकैती जैसे मामलों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस अब दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर कानपुर आ रहे थे। रास्ते में दो से तीन स्थानों पर पहले ही माल की आंशिक सप्लाई कर दी गई थी। बची हुई खेप को कानपुर और आसपास के जिलों में खपाने की योजना थी। पुलिस को आशंका है कि यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से हाईवे रूट का इस्तेमाल कर तस्करी करता है ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर देहात और उन्नाव तक फैला हुआ है। इन जिलों में एजेंटों के माध्यम से गांजे की सप्लाई और बिक्री की जाती थी। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इस गिरोह के पीछे कुछ बड़े तस्करों का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले इस सप्लाई चैन की गहराई से जांच की जा रही है।
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