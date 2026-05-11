Kanpur News: ‘मैं नर्स हूं’ कहकर नवजात को उठाकर भागी महिला, मां के एक फोन से खुल गया पूरा राज

कुछ ही देर बाद मंजू को महिला की हरकत पर शक हुआ। उसने तुरंत फोन कर परिजनों को बताया कि एक नर्स बच्चे को लेकर गई है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग वार्ड से बाहर की ओर दौड़े। इसी दौरान महिला अस्पताल के गेट की तरफ तेजी से भागने लगी। शोर सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और अन्य तीमारदार भी सक्रिय हो गए। सभी ने पीछा कर महिला को पकड़ लिया और बच्चे को सुरक्षित वापस ले लिया।