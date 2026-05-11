Kanpur Traffic News: मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वालों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, 775 वाहनों के चालान

यातायात पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी असुविधा होने पर तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 जारी किया है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सड़क पर धैर्य और नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि एंबुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहनों को देखते ही तुरंत रास्ता दें, ताकि मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।