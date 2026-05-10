Kanpur News:तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने एचबीटीयू छात्र को कुचला, मौके पर मौत

मृतक की फाइल फोटो
कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एचबीटीयू के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र देवमणि वर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने स्कूटर से हॉस्टल लौट रहे थे, तभी विकास नगर रोड स्थित मनोराम पैलेस के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, हादसा बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही का परिणाम था। देवमणि वर्मा गुरुदेव चौकी की ओर से होते हुए अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और संभलने का मौका भी नहीं मिला। भारी वाहन होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें कुचलते हुए निकल गई। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जुट गए। घायल छात्र को तत्काल रावतपुर थाना पुलिस की मदद से एलएलआर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।
मृतक छात्र की पहचान सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ ग्राम रतनपुर निवासी सत्यनारायण वर्मा के पुत्र देवमणि वर्मा के रूप में हुई है। वह कानपुर स्थित एचबीटीयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र थे और पढ़ाई में मेहनती माने जाते थे। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिवार को दी गई, घर में कोहराम मच गया। परिजन तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए। संस्थान प्रशासन ने भी छात्र की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सहपाठियों और शिक्षकों में भी घटना को लेकर गहरा दुख है और परिसर में शोक का माहौल बना हुआ है।
रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्राली चालक को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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