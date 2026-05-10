Kanpur News:तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने एचबीटीयू छात्र को कुचला, मौके पर मौत

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एचबीटीयू के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र देवमणि वर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने स्कूटर से हॉस्टल लौट रहे थे, तभी विकास नगर रोड स्थित मनोराम पैलेस के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।