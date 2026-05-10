10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने एचबीटीयू छात्र को कुचला, मौके पर मौत

Kanpur accident HBTU student death:कानपुर के रावतपुर में देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने एचबीटीयू छात्र देवमणि वर्मा की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर कुचल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 10, 2026

Kanpur accident HBTU student death

मृतक की फाइल फोटो

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एचबीटीयू के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र देवमणि वर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने स्कूटर से हॉस्टल लौट रहे थे, तभी विकास नगर रोड स्थित मनोराम पैलेस के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे का पूरा घटनाक्रम: स्कूटी सवार को पीछे से मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, हादसा बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही का परिणाम था। देवमणि वर्मा गुरुदेव चौकी की ओर से होते हुए अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और संभलने का मौका भी नहीं मिला। भारी वाहन होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें कुचलते हुए निकल गई। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जुट गए। घायल छात्र को तत्काल रावतपुर थाना पुलिस की मदद से एलएलआर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।

मृतक छात्र की पहचान और परिवार में कोहराम

मृतक छात्र की पहचान सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ ग्राम रतनपुर निवासी सत्यनारायण वर्मा के पुत्र देवमणि वर्मा के रूप में हुई है। वह कानपुर स्थित एचबीटीयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र थे और पढ़ाई में मेहनती माने जाते थे। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिवार को दी गई, घर में कोहराम मच गया। परिजन तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए। संस्थान प्रशासन ने भी छात्र की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सहपाठियों और शिक्षकों में भी घटना को लेकर गहरा दुख है और परिसर में शोक का माहौल बना हुआ है।

पुलिस कार्रवाई और चालक हिरासत में, जांच जारी

रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्राली चालक को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 May 2026 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने एचबीटीयू छात्र को कुचला, मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:सीयूजी पर आई चीख भरी कॉल, पुलिस ने तोड़ दिया दरवाजा और बचाई जान

Kanpur Crime News
कानपुर

Kanpur News:42 दिन से बंद था गंगा रेलवे पुल, अब फिर पटरी पर लौटेगी ट्रेनों की रफ्तार,जानिए तारीख

Kanpur News, Ganga Railway Bridge, Railway Mega Block
कानपुर

Kanpur News:NCC छात्रा की मौत,फंदे से लटका मिला शव,पिता और सौतेली मां पर आरोप

Kanpur News, NCC Student
कानपुर

Kanpur Dehat News: लोडर ने ऑटो को मारी टक्कर,पिता-बेटी की मौत,8 घायल

Kanpur Accident, Rasulabad Road Crash, Auto Loader Collision
कानपुर

शादी के बाद पति बोला- मेरा अफेयर है, तुझे नौकरानी बनकर रहना होगा, कानपुर की लेडी डॉक्टर ने CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

Kanpur Lady Doctor Case, Sambhal News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.