Kanpur News:NCC छात्रा की मौत,फंदे से लटका मिला शव,पिता और सौतेली मां पर आरोप

कल्याणपुर इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि जब पुलिस पहुंची तो युवती का शव कमरे में तख्त पर रखा हुआ था। पिता ने बताया कि बेटी को फंदे से लटका देखकर उन्होंने घबराहट में रस्सी काट दी थी। इंस्पेक्टर के अनुसार मृतका के मामा की तरफ से प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। अभी तक किसी पक्ष की तरफ से लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।