शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर पति बोला- मेरा अफेयर है, तुझे नौकरानी बनकर रहना होगा, कानपुर की लेडी डॉक्टर ने CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

आरोप है कि बेटी के जन्म के दौरान ही पीड़िता को पता चला कि उसके पति ने संभल में अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली है। महिला डॉक्टर का कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो पति ने कहा कि अगर साथ रहना है तो पिता से 10 लाख रुपए लेकर आओ। पति ने यह शर्त भी रखी कि उन्हें उसकी दूसरी पत्नी के साथ ही रहना होगा। डॉक्टर का दावा है कि पति ने यह तक कहा कि वह 4 शादियां कर सकता है। पीड़िता ने पति के बहनोई पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की थी।