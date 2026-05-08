Kanpur News:आपका खोया फोन कहां है?पुलिस ने 51 लोगों को बताया लोकेशन, ऐसे मिला वापस

पुलिस ने बताया कि ये पूरी कार्रवाई CEIR यानी Central Equipment Identity Register पोर्टल की मदद से की गई। जब भी कोई मोबाइल खोता है, उसकी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज होते ही फोन का IMEI नंबर ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद जैसे ही कोई उस फोन में सिम डालता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। इसी तकनीक से पुलिस ने इन 51 मोबाइल को अलग-अलग शहरों तक से ढूंढ निकाला।