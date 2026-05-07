IIT कानपुर की बड़ी खोज: अब कोशिकाओं की ‘सीक्रेट बातचीत’ पढ़ सकेगा AI टूल Renoir

प्रो. हमीम ज़फ़र के अनुसार, Renoir की मदद से अब यह पता लगाया जा सकता है कि विशेष सिग्नलिंग इंटरैक्शन कोशिकाओं में जीन गतिविधि को कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक विशेष रूप से कैंसर जैसी जटिल बीमारियों में रोग-प्रेरित संचार नेटवर्क को समझने और अधिक सटीक उपचार लक्ष्य खोजने में मदद करेगी।शोधकर्ताओं ने बताया कि यह टूल “कम्युनिकेशन नीश” की पहचान भी करता है, यानी ऐसे विशेष स्थान जहां कोशिकाओं के बीच खास प्रकार के सिग्नलिंग मार्ग सक्रिय रहते हैं।