Kanpur News:होटल के एक्वेरियम में मिले प्रतिबंधित कछुए,मुकदमा दर्ज

वन दरोगा राम बाबू दोहरे के मुताबिक, विभाग को एक युवक द्वारा गोपनीय सूचना दी गई थी कि होटल में अवैध रूप से कछुओं को पाला जा रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम ने बिना देरी किए छापेमारी की योजना बनाई और तुरंत जय सियाराम होटल पहुंच गई। टीम ने जब एक्वेरियम की जांच की तो उसमें दो कछुए तैरते मिले, जिन्हें देखकर अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये संरक्षित श्रेणी में आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे जीवों को रखना, खरीदना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बाद टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों कछुओं को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की प्रक्रिया शुरू की।