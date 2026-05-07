मजदूरों के दस्तावेजों से चला 146 करोड़ का काला कारोबार, कानपुर में ‘फर्जी फर्म गैंग’ का सरगना गिरफ्तार

कानपुर में साइबर ठगी और फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन का बड़ा खुलासा हुआ है। कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को झांसे में लेकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल करता था। इन्हीं दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया जाता था। मामले में गिरोह के सरगना महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को गिरफ्तार किया गया है।