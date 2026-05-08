Kanpur News:ड्यूटी का कहकर घर से निकला,पंखे से लटका मिला युवक का शव,जांच में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही मृतक प्रशांत के परिजन रोते-बिलखते होटल रास प्लाजा पहुंच गए। पत्नी अंशिका और मां अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल था। डेढ़ साल की बेटी भव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था।।मृतक के बहनोई दीप अग्निहोत्री ने पुलिस को बताया कि प्रशांत को सट्टा खेलने की लत लग गई थी। पिछले कुछ महीनों में वह ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे में करीब 4 से 5 लाख रुपये हार चुका था। दीप का दावा है कि क्षेत्र के तीन युवक प्रशांत पर सट्टा खेलने का दबाव बनाते थे।जब प्रशांत के पास रुपये खत्म हो गए तो वे तीनों उससे उधार के रुपये मांगने लगे। न देने पर उसे धमकाते थे और बेइज्जत करते थे। इसी मानसिक तनाव के चलते मेरे साले ने यह कदम उठा लिया है।