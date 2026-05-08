Kanpur News: न नौकरी न सैलरी, फिर भी ले लिया 14 लाख का लोन, अब बैंक के 12 लाख लेकर फरार

बैंक प्रबंधन ने जब कई बार संपर्क किया तो शिवम ने न तो किस्त जमा की और न ही कोई जवाब दिया। इसके बाद बैंक ने आंतरिक जांच कराई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लोन के समय जमा की गई सैलरी स्लिप पूरी तरह फर्जी और कूटरचित पाई गई।जांच में सामने आया कि शिवम किसी भी संस्थान में काम नहीं करता था। उसके नाम से कोई भी वेतन प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया था। यानी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 14 लाख रुपये का लोन लिया गया।