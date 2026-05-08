Kanpur News:नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी,मुकदमा दर्ज

बिल्हौर के ग्राम भवन निवादा निवासी 46 वर्षीय महिला ने कल्याणपुर थाने में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि जीतपाल उर्फ दीपू (36) मूल रूप से कानपुर देहात के ग्राम लाडपुर जीवना, मंगलपुर का रहने वाला है।वर्तमान में वह कल्याणपुर के आवास विकास तीन नंबर में पत्नी सोनी (33) के साथ रह रहा है। वह दोनों को लंबे समय से जानती है।कुछ दिन पहले जीतपाल ने सामान देने के बहाने आवास विकास स्थित अपने घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने पर जीतपाल ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने पर उसने महिला से दुष्कर्म किया। होश आने पर जब उसने विरोध किया और पुलिस में शिकायत की बात कही तो आरोपी जीतपाल और उसकी पत्नी सोनी ने गाली-गलौज की। दोनों ने धमकाया कि "जो होना था हो गया, किसी को बताया तो दुष्कर्म के फोटो-वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।