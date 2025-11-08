30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

Man gives triple talaq in Rampur: यूपी के रामपुर जिले में 25 वर्षों का वैवाहिक रिश्ता एक पल में बिखर गया, जब नगर के एक मोहल्ला निवासी पचास वर्षीय अधेड़ ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर में सनसनी फैला दी। पिछले एक साल से पत्नी और परिवार को अधेड़ के प्रेम प्रसंग पर शक था, लेकिन झगड़े और तकरार के बीच मामला आखिरकार तीन तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बाद पत्नी अपने परिवार और मायके में बिलखती हुई पहुंची और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।