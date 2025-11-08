30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

30 साल पुराने प्यार का जुनून! | AI Generated Image
Man gives triple talaq in Rampur: यूपी के रामपुर जिले में 25 वर्षों का वैवाहिक रिश्ता एक पल में बिखर गया, जब नगर के एक मोहल्ला निवासी पचास वर्षीय अधेड़ ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर में सनसनी फैला दी। पिछले एक साल से पत्नी और परिवार को अधेड़ के प्रेम प्रसंग पर शक था, लेकिन झगड़े और तकरार के बीच मामला आखिरकार तीन तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बाद पत्नी अपने परिवार और मायके में बिलखती हुई पहुंची और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।
परिजनों के अनुसार अधेड़ का प्रेम प्रसंग पिछले 30 वर्षों से मोहल्ले की एक महिला से चला आ रहा था। समय के साथ दोनों की शादियां अलग-अलग जगह हो गईं, प्रेमिका की शादी उत्तराखंड में और अधेड़ की शादी रामपुर में। लेकिन करीब एक साल पहले प्रेमिका के पति की मृत्यु के बाद दोनों फिर करीब आने लगे। पिछले एक वर्ष के दौरान दोनों के कई आपत्तिजनक फोटो भी परिवार के हाथ लग गए, जिसके बाद घर का माहौल और बिगड़ गया।
परिजनों का कहना है कि आपत्तिजनक फोटो उजागर होने के बाद रोजाना कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। चार दिन पहले मामला इतना भड़क गया कि अधेड़ ने गुस्से में आकर प्रेमिका के लिए पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पत्नी ने विरोध किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के बाद पीड़ित पत्नी रोते हुए अपने मायके पहुंची और परिजनों से शिकायत की। फिलहाल मामला चर्चा में है, हालांकि अब तक यह कोतवाली नहीं पहुंचा है।
परिजनों के अनुसार शुक्रवार को अधेड़ की शादी होने की चर्चा भी फैल गई, जिससे पत्नी और बच्चे परेशान हैं। परिवार को आशंका है कि वह अब प्रेमिका से ही निकाह करना चाहता है। फिलहाल परिजन स्थिति को संभालने की कोशिश में हैं, लेकिन मामला लगातार फैलता जा रहा है और मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
