Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

Rampur News: रामपुर जिले में एक 50 वर्षीय अधेड़ ने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका के लिए 25 साल पुराना विवाह तोड़ते हुए पत्नी को तीन तलाक दे दिया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 08, 2025

rampur man gives triple talaq for old lover 30 year

30 साल पुराने प्यार का जुनून! | AI Generated Image

Man gives triple talaq in Rampur: यूपी के रामपुर जिले में 25 वर्षों का वैवाहिक रिश्ता एक पल में बिखर गया, जब नगर के एक मोहल्ला निवासी पचास वर्षीय अधेड़ ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर में सनसनी फैला दी। पिछले एक साल से पत्नी और परिवार को अधेड़ के प्रेम प्रसंग पर शक था, लेकिन झगड़े और तकरार के बीच मामला आखिरकार तीन तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बाद पत्नी अपने परिवार और मायके में बिलखती हुई पहुंची और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।

30 साल पुराना संबंध फिर हुआ जीवित

परिजनों के अनुसार अधेड़ का प्रेम प्रसंग पिछले 30 वर्षों से मोहल्ले की एक महिला से चला आ रहा था। समय के साथ दोनों की शादियां अलग-अलग जगह हो गईं, प्रेमिका की शादी उत्तराखंड में और अधेड़ की शादी रामपुर में। लेकिन करीब एक साल पहले प्रेमिका के पति की मृत्यु के बाद दोनों फिर करीब आने लगे। पिछले एक वर्ष के दौरान दोनों के कई आपत्तिजनक फोटो भी परिवार के हाथ लग गए, जिसके बाद घर का माहौल और बिगड़ गया।

फोटो सामने आने के बाद घर में बढ़ा विवाद

परिजनों का कहना है कि आपत्तिजनक फोटो उजागर होने के बाद रोजाना कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। चार दिन पहले मामला इतना भड़क गया कि अधेड़ ने गुस्से में आकर प्रेमिका के लिए पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पत्नी ने विरोध किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के बाद पीड़ित पत्नी रोते हुए अपने मायके पहुंची और परिजनों से शिकायत की। फिलहाल मामला चर्चा में है, हालांकि अब तक यह कोतवाली नहीं पहुंचा है।

अधेड़ की दोबारा शादी की चर्चाओं से परिवार में तनाव

परिजनों के अनुसार शुक्रवार को अधेड़ की शादी होने की चर्चा भी फैल गई, जिससे पत्नी और बच्चे परेशान हैं। परिवार को आशंका है कि वह अब प्रेमिका से ही निकाह करना चाहता है। फिलहाल परिजन स्थिति को संभालने की कोशिश में हैं, लेकिन मामला लगातार फैलता जा रहा है और मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / 30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिनके पूर्वज तमंचे बेचते थे, वही आज विधायक! चुनाव, जेल, सुरक्षा और राजनीति पर बोले- मैं मुर्गी-चोर, बकरी-चोर…

azam khan bihar election jungle raj controversy
रामपुर

तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव, ससुराल वालों के जुल्म से टूटी विवाहिता; देवर ने किया कई बार दुष्कर्म

triple talaq halala pressure devar rape case fir up woman
रामपुर

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, फर्जी पासपोर्ट मामले में FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

रामपुर

जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला केस; 12 साल की बच्ची संक्रमित, सूअरों से फैलने वाली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट

rampur japanese encephalitis first case girl infected pigs alert health department
रामपुर

जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

azam khan first drive after release kaifi azmi ghazal video
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.