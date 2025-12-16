16 दिसंबर 2025,

रामपुर

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

Rampur Crime: यूपी की रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर मोअज्जम अली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके तीन साथी जंगल में फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में सघन दबिश दे रही है।

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 16, 2025

rampur police encounter cow smuggler arrested three absconding

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट | Image Source - Pinterest

UP Police Encounter: यूपी के रामपुर जिले के स्वार कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश के तीन साथी अंधेरे और घने कोहरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

गोवंशीय अवशेष मिलने से मचा था हड़कंप

यह पुलिस कार्रवाई थाना टांडा क्षेत्र के गांव सोनकपुर और मिलककाजी के जंगल में गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद सामने आई। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था।

तीन थानों की संयुक्त पुलिस गश्त

गोवंशीय अवशेष मिलने की सूचना पर स्वार, टांडा और अजीमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में संयुक्त गश्त शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं और जंगल व नदी किनारे के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी।

आधी रात मिली अहम सूचना

रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे स्वार कोतवाली प्रभारी प्रदीप मलिक को सूचना मिली कि छपर्रा गांव में कोसी नदी के बांध के पास कुछ बदमाश हथियारों के साथ घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही कोतवाल पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई।

पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल

खुद को घिरा हुआ देखकर गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें नरपतनगर गांव निवासी मोअज्जम अली के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से भागने में सफल हो गए।

कोहरे की आड़ में फरार हुए तीन आरोपी

मुठभेड़ के दौरान नरपतनगर निवासी रिजवान अली, थाना अजीमनगर क्षेत्र के गांव खेमपुर निवासी इस्तेकार उर्फ पपीती और सुलेमान जंगल की ओर भाग निकले। अंधेरा और घना कोहरा होने के कारण पुलिस उन्हें तत्काल पकड़ नहीं सकी। फिलहाल जंगल और आसपास के गांवों में लगातार दबिश दी जा रही है।

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर निकला घायल गो तस्कर

कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि घायल गो तस्कर मोअज्जम अली की उम्र करीब 30 वर्ष है और वह हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश गोकशी से जुड़े हैं। इसके अलावा आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुकदमे और एक हत्या का मामला भी दर्ज है।

इलाके में पुलिस अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी

घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस सतर्क है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा और गो तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

16 Dec 2025 09:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

