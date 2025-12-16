पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

UP Police Encounter: यूपी के रामपुर जिले के स्वार कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश के तीन साथी अंधेरे और घने कोहरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।