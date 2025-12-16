पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट | Image Source - Pinterest
UP Police Encounter: यूपी के रामपुर जिले के स्वार कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश के तीन साथी अंधेरे और घने कोहरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
यह पुलिस कार्रवाई थाना टांडा क्षेत्र के गांव सोनकपुर और मिलककाजी के जंगल में गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद सामने आई। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था।
गोवंशीय अवशेष मिलने की सूचना पर स्वार, टांडा और अजीमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में संयुक्त गश्त शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं और जंगल व नदी किनारे के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी।
रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे स्वार कोतवाली प्रभारी प्रदीप मलिक को सूचना मिली कि छपर्रा गांव में कोसी नदी के बांध के पास कुछ बदमाश हथियारों के साथ घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही कोतवाल पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई।
खुद को घिरा हुआ देखकर गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें नरपतनगर गांव निवासी मोअज्जम अली के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से भागने में सफल हो गए।
मुठभेड़ के दौरान नरपतनगर निवासी रिजवान अली, थाना अजीमनगर क्षेत्र के गांव खेमपुर निवासी इस्तेकार उर्फ पपीती और सुलेमान जंगल की ओर भाग निकले। अंधेरा और घना कोहरा होने के कारण पुलिस उन्हें तत्काल पकड़ नहीं सकी। फिलहाल जंगल और आसपास के गांवों में लगातार दबिश दी जा रही है।
कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि घायल गो तस्कर मोअज्जम अली की उम्र करीब 30 वर्ष है और वह हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश गोकशी से जुड़े हैं। इसके अलावा आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुकदमे और एक हत्या का मामला भी दर्ज है।
घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस सतर्क है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा और गो तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
