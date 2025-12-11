गन्ने के खेत में रंगे हाथों पकड़ा प्रेमी जोड़ा: पत्नी ने कर दी पति की चप्पल से धुनाई, गांव में मचा हड़कंप

कस्बे की रहने वाली महिला को काफी समय से अपने पति के प्रेम-प्रसंग की भनक लग चुकी थी। हालांकि वह बिना सबूत कुछ कहने से बच रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। बुधवार दोपहर उसे सूचना मिली कि उसके पति की बाइक कोसी बांध किनारे खड़ी मिली है। बस फिर क्या था, वह तुरंत पास की किसी बाइक पर बैठकर मौके पर जा पहुंची।