जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: डॉक्टर पहुंचे तो जांच से कर दिया इनकार, प्रशासन में मची खलबली

Azam Khan Health Denial Rampur: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई। जिला अस्पताल से जनरल फिजीशियन डॉ. हसीब और सर्जन डॉ. आरिफ रसूल तुरंत जांच के लिए जेल पहुंचे, लेकिन आजम खां ने जांच करवाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन दोनों चिकित्सकों को बिना परीक्षण ही वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, आजम खां पिछले कुछ समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार मेडिकल जांच से दूरी बना रहे हैं।