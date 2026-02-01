शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे की हैवानियत: लाठी-डंडों से मां पर किया हमला, मेरठ में इलाज के दौरान मौत

शुक्रवार शाम गांव निवासी राजू भारती अपनी मां मायावती (50) से शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था। मां ने जब पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी बेटे ने आपा खो दिया। गुस्से में उसने लाठी-डंडों से मां पर हमला कर दिया, जिससे महिला का उल्टा हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोटें आईं। महिला दर्द से चीखती रही, लेकिन बेटे का कहर थमता नहीं दिखा।