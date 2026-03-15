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रामपुर

जेल से आजम खान का बड़ा पैगाम! ईद पर नए कपड़े नहीं, काले कपड़े पहनने की अपील

रामपुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने ईद को सादगी से मनाने का संदेश दिया है।

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रामपुर

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Anuj Singh

Mar 15, 2026

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan

UP Politics Eid 2026: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्लाह भी वहीं जेल में हैं। दोनों दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा काट रहे हैं।

जेल में मुलाकात

हाल ही में आजम खान के करीबी युसूफ मलिक, उनके बेटे अब्दुल्लाह के दोस्त और आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा ने जेल जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद युसूफ मलिक ने बाहर आकर मीडिया से बात की और आजम खान का एक महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचाया।

आजम खान का ईद पर संदेश

आजम खान ने जेल से मुस्लिम समुदाय, खासकर सुन्नी मुसलमानों के लिए एक खास पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहनें। अगर हो सके तो नए कपड़े बिल्कुल न पहनें। ईद की नमाज पढ़ते समय काली पट्टी बांधें। साथ ही, ईद पर ज्यादा खुशी दिखाने या हंसने-खिलखिलाने से बचें। ईद को सादगी से मनाएं।

ईरान की घटना का जिक्र

आजम खान ने यह संदेश इसलिए दिया क्योंकि ईरान में हाल ही में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियां (ज्यादातर स्कूल गर्ल्स) मारी गईं। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। यह घटना 2026 में ईरान पर हुए हमलों के दौरान हुई बताई जा रही है। आजम खान ने कहा कि ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां जैसी हैं। उनके दुख में शोक मनाना चाहिए।

विरोध का तरीका

आजम खान ने अपील की है कि मुस्लिम भाई-बहन इस दुख को याद रखें। काले कपड़े पहनकर या काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें। इससे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुन्नी मुसलमानों का इस में सहयोग करें, क्योंकि यह सबकी भावनाओं से जुड़ा मामला है।

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Published on:

15 Mar 2026 10:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल से आजम खान का बड़ा पैगाम! ईद पर नए कपड़े नहीं, काले कपड़े पहनने की अपील

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