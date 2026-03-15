जेल से आजम खान का बड़ा पैगाम! ईद पर नए कपड़े नहीं, काले कपड़े पहनने की अपील

आजम खान ने यह संदेश इसलिए दिया क्योंकि ईरान में हाल ही में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियां (ज्यादातर स्कूल गर्ल्स) मारी गईं। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। यह घटना 2026 में ईरान पर हुए हमलों के दौरान हुई बताई जा रही है। आजम खान ने कहा कि ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां जैसी हैं। उनके दुख में शोक मनाना चाहिए।