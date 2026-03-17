आजम-अब्दुल्ला पैन कार्ड केस पर अंतिम चरण की सुनवाई खत्म, अगली सुनवाई पर टिकी सभी की नजरें

Azam Abdullah Pan Card Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो गई, जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख 23 मार्च निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अब फैसले से पहले केवल कानूनी बिंदुओं पर स्पष्टता बाकी है।