रामपुर सुसाइड मिस्ट्री: जेसीबी चालक की मौत के पीछे अपनों का हाथ? पत्नी और सास समेत तीन सलाखों के पीछे

अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी कि ठोस साक्ष्यों और प्राथमिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों पत्नी दुर्गेश, सास पूरनदेई और राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। फिलहाल, रामपुर पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर किस तरह के विवाद ने देवेंद्र को इस चरम कदम तक पहुँचाया।