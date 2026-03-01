17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

यूपी पुलिस का दरोगा दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा

UP News: यूपी के रामपुर में तैनात दरोगा ओमकार नाथ को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी को तुरंत अजीमनगर थाने ले जाकर मामला दर्ज किया गया और निलंबित कर दिया गया। जांच अभी जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Mar 17, 2026

up rampur Inspector bribery caught

यूपी पुलिस का दरोगा दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार..

Inspector Arrested Taking Bribe: यूपी के रामपुर जिले के स्वार कोतवाली में तैनात दरोगा ओमकार नाथ को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) मुरादाबाद यूनिट की टीम ने योजना बनाकर दरोगा को मिशन शक्ति केंद्र के कमरे में दबोचा। आरोपी को तुरंत थाना अजीमनगर ले जाकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

शिकायतकर्ता ने किया खुलासा

दरोगा ओमकार नाथ पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता यशवीर सिंह के पक्ष में रिपोर्ट देने के नाम पर रिश्वत की मांग की। यशवीर सिंह और उनकी पत्नी पूजा रानी के बीच चल रहे विवाद की जांच दरोगा ने की थी। इसके बाद भी उन्होंने 10 हजार रुपये की रिश्वत देने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने सारी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और एंटी करप्शन मुरादाबाद को शिकायत दी।

एंटी करप्शन की टीम ने बनाया जाल

एंटी करप्शन की इंस्पेक्टर राखी के नेतृत्व में टीम ने योजना के तहत दोपहर लगभग एक बजे स्वार कोतवाली पहुंचकर मिशन शक्ति केंद्र के कमरे में दरोगा को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। टीम ने आरोपी को तुरंत थाना अजीमनगर ले जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया।

आरोपी दरोगा का परिचय

दरोगा ओमकार नाथ हरदोई जिले के मूल निवासी हैं। उनका परिवार फिलहाल इज्जतनगर थाने के पास आशुतोष सिटी होटल ग्रीन लेवल के पीछे रह रहा है। ओमकार नाथ की पुलिस सेवा लगभग चार साल की रही है और उनकी सेवानिवृति 30 सितंबर 2030 को है।

अभियोग पंजीकरण और निलंबन

एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि यशवीर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एंटी करप्शन टीम कर रही है। आरोपी दरोगा ओमकार नाथ को निलंबित कर दिया गया है और मामला एंटी करप्शन थाने को स्थानांतरित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / यूपी पुलिस का दरोगा दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम-अब्दुल्ला पैन कार्ड केस पर अंतिम चरण की सुनवाई खत्म, अगली सुनवाई पर टिकी सभी की नजरें

azam abdullah pan card case hearing 23 march
रामपुर

जेल से आजम खान का बड़ा पैगाम! ईद पर नए कपड़े नहीं, काले कपड़े पहनने की अपील

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan
रामपुर

रामपुर सुसाइड मिस्ट्री: जेसीबी चालक की मौत के पीछे अपनों का हाथ? पत्नी और सास समेत तीन सलाखों के पीछे

rampur jcb driver suicide wife arrested
रामपुर

रामपुर में ‘आप’ का अनोखा विरोध: नाले की गैस से चूल्हा जलाने की कोशिश, क्या सच में सफल हुआ ‘मोदी मंत्र’?

aap protest rampur gas price hike
रामपुर

रामपुर में आधी रात पुलिस-गौकशी आरोपी आमने-सामने: फायरिंग के बाद एक घायल, हथियार के साथ गिरफ्तार

rampur police encounter cow slaughter accused
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.