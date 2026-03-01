यूपी पुलिस का दरोगा दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा

दरोगा ओमकार नाथ पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता यशवीर सिंह के पक्ष में रिपोर्ट देने के नाम पर रिश्वत की मांग की। यशवीर सिंह और उनकी पत्नी पूजा रानी के बीच चल रहे विवाद की जांच दरोगा ने की थी। इसके बाद भी उन्होंने 10 हजार रुपये की रिश्वत देने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने सारी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और एंटी करप्शन मुरादाबाद को शिकायत दी।