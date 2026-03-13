रामपुर में आधी रात पुलिस-गौकशी आरोपी आमने-सामने: फायरिंग के बाद एक घायल, हथियार के साथ गिरफ्तार

Rampur Police Encounter: रामपुर जिले के भोट थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।