रामपुर में बारातियों से भरी बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, एक दर्जन बाराती घायल, खुशी का माहौल चीख-पुकार में बदला!

Rampur Bus Accident: बुधवार सुबह रामपुर जिले में दिल्ली-लखनऊ हाईवे-24 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बहराइच से मेरठ जा रही बारातियों से भरी बस घने कोहरे में ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में लगभग बारह बाराती घायल हुए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गनीमत रही कि बस में सवार दूल्हा सुरक्षित बच गया। हादसा थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गणेशपुर घाट के पास हुआ।