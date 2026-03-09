युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल महंगा होने की अफवाह से मचा हड़कंप: टैंक फुल कराने लगे लोग!

जिलाधिकारी आवास के सामने स्थित मेट्रोपोलिस मोटर पंप के मैनेजर अमित अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल पुराने दामों पर ही बिक रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि युद्ध के कारण ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की आशंका रहती है और इसका असर पेट्रोलियम कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है। इसी वजह से कंपनियां अब एडवांस पेमेंट पर माल देने के लिए दबाव भी बना रही हैं।