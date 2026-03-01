खामेनेई की मौत की खबर से यूपी में उबाल: रामपुर की सड़कों पर उमड़ा शिया समुदाय का गुस्सा

प्रदर्शनकारियों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि खामेनेई फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं और इजरायली हमलों के खिलाफ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज बुलंद की थी। उनका मानना है कि कमजोर, गरीब और मजलूमों के हक में बोलने की वजह से वे कई ताकतवर देशों की आंखों की किरकिरी बने। इसी कारण उनकी कथित हत्या को एक सोची-समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।