रामपुर में मस्जिद निर्माण पर संग्राम: दरोगा पर गिरी गाज, सिपाही नपे; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Mosque Reconstruction Rampur: रामपुर जनपद के मिलक क्षेत्र स्थित गांव निस्वी में पुरानी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण पहले के मुकाबले अधिक क्षेत्रफल में किया जा रहा है, साथ ही नई मीनार भी बनाई जा रही है। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन से आपत्ति जताई और निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की।