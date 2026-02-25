रामपुर में मस्जिद निर्माण पर संग्राम: दरोगा पर गिरी गाज, सिपाही नपे; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

रामपुर में मस्जिद निर्माण पर संग्राम..
Mosque Reconstruction Rampur: रामपुर जनपद के मिलक क्षेत्र स्थित गांव निस्वी में पुरानी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण पहले के मुकाबले अधिक क्षेत्रफल में किया जा रहा है, साथ ही नई मीनार भी बनाई जा रही है। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन से आपत्ति जताई और निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की।
निर्माण कार्य के विरोध में गांव के कुछ लोग मिलक कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि बिना अनुमति मस्जिद का विस्तार किया गया तो इससे गांव में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। युवक के मुताबिक, कोतवाली में तैनात एक सिपाही ने उसे अंदर बुलाकर थप्पड़ मारा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं एक दरोगा पर भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विद्यासागर मिश्र ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा सचिन को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि सिपाही अंकित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।
विरोध कर रहे लोगों ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकित अवस्थी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मस्जिद का निर्माण पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल के अनुसार ही हो और बिना अनुमति मीनार का निर्माण न किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई।
स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रुकवा दिया है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा।
मामले पर बजरंग दल के जिला मंत्री अमृत गौड़ ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नियमों के तहत ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पहले मस्जिद में मीनार नहीं थी, तो बिना अनुमति उसका निर्माण गलत है और इससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस गांव में लगातार निगरानी रखे हुए है और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग