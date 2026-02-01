17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल, रामपुर में टीकाकरण पूरा; अब उड़ान का इंतजार

Haj Yatra 2026: रामपुर में हज-2026 यात्रियों का विशेष टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक अंतिम चरण में पहुंचा। 1033 में से 1026 यात्रियों को अनिवार्य मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगाई गई, जबकि 65 वर्ष से अधिक वरिष्ठ यात्रियों को अतिरिक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीन भी दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Feb 17, 2026

Haj Yatra 2026 ramapur vaccination update

Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल | Image Source - Freepik

Haj Yatra 2026 Vaccination Update: रामपुर में हज-2026 पर जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विशेष टीकाकरण अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 17 फरवरी 2026 तक कुल 1033 पंजीकृत यात्रियों में से 1026 यात्रियों का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य हज यात्रा से पूर्व सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना था।

अनिवार्य वैक्सीन का सुरक्षा कवच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि सभी यात्रियों को क्वाड्रीवेलेंट मेनिंगोकोकल मेनिन्जाइटिस वैक्सीन की सिंगल डोज अनिवार्य रूप से प्रदान की गई। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ यात्रियों को अतिरिक्त तौर पर मौसमी इन्फ्लुएंजा और ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी गई, ताकि विदेश यात्रा के दौरान उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं

अभियान के दौरान जिले में विभिन्न स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं। मदरसा रोजातुल उलूम, टांडा में 204 यात्रियों को, स्वार क्षेत्र में 364 यात्रियों को और अंजुमन इस्लाहे कौम, दोमहला रोड, पंजाबियान में 458 यात्रियों को टीका लगाया गया। इस प्रकार कुल 1026 यात्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है।

अधिकारियों की सक्रिय निगरानी

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और नगर पालिका के कर्मचारी अभियान के दौरान लगातार सक्रिय रहे। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रिया व्यवस्थित और समय पर पूरी हो। शेष बचे पंजीकृत यात्रियों का टीकाकरण भी जल्द ही पूरा किया जाएगा।

यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रा से पूर्व सभी स्वास्थ्य मानक पूरे हों और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से हज यात्रा का लाभ उठा सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल, रामपुर में टीकाकरण पूरा; अब उड़ान का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल रॉय और अली खान ने सम्मानित की प्रदेश की प्रतिभाएं, भव्य आयोजन में बॉलीवुड हस्तियों ने बिखेरे जलवे

up gaurav award show rampur bollywood
रामपुर

रामपुर में प्रिंसिपल की ‘बैड टच’ वाली हरकत पर फूटा गुस्सा, स्कूल में घुसकर जमकर की कुटाई; पुलिस ने दबोचा

rampur school principal pocso arrest
रामपुर

जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत, तंजीन फातिमा और यूसुफ मलिक ने जताई चिंता, मीडिया से बनाई दूरी

azam khan rampur jail meeting sp 2027
रामपुर

जिला पंचायत परिसर में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में वकीलों का हंगामा और तोड़फोड़

रामपुर

रामपुर जेल में आजम खान से परिवार ने की खामोश मुलाकात, बदले तेवरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

azam abdullah family meeting rampur jail
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.