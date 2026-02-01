Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल, रामपुर में टीकाकरण पूरा; अब उड़ान का इंतजार

Haj Yatra 2026 Vaccination Update: रामपुर में हज-2026 पर जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विशेष टीकाकरण अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 17 फरवरी 2026 तक कुल 1033 पंजीकृत यात्रियों में से 1026 यात्रियों का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य हज यात्रा से पूर्व सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना था।