Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल, रामपुर में टीकाकरण पूरा; अब उड़ान का इंतजार

Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल | Image Source - Freepik
Haj Yatra 2026 Vaccination Update: रामपुर में हज-2026 पर जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विशेष टीकाकरण अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 17 फरवरी 2026 तक कुल 1033 पंजीकृत यात्रियों में से 1026 यात्रियों का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य हज यात्रा से पूर्व सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि सभी यात्रियों को क्वाड्रीवेलेंट मेनिंगोकोकल मेनिन्जाइटिस वैक्सीन की सिंगल डोज अनिवार्य रूप से प्रदान की गई। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ यात्रियों को अतिरिक्त तौर पर मौसमी इन्फ्लुएंजा और ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी गई, ताकि विदेश यात्रा के दौरान उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
अभियान के दौरान जिले में विभिन्न स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं। मदरसा रोजातुल उलूम, टांडा में 204 यात्रियों को, स्वार क्षेत्र में 364 यात्रियों को और अंजुमन इस्लाहे कौम, दोमहला रोड, पंजाबियान में 458 यात्रियों को टीका लगाया गया। इस प्रकार कुल 1026 यात्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है।
जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और नगर पालिका के कर्मचारी अभियान के दौरान लगातार सक्रिय रहे। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रिया व्यवस्थित और समय पर पूरी हो। शेष बचे पंजीकृत यात्रियों का टीकाकरण भी जल्द ही पूरा किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रा से पूर्व सभी स्वास्थ्य मानक पूरे हों और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से हज यात्रा का लाभ उठा सकें।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग