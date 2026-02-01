राहुल रॉय और अली खान ने सम्मानित की प्रदेश की प्रतिभाएं, भव्य आयोजन में बॉलीवुड हस्तियों ने बिखेरे जलवे

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को “उत्तर प्रदेश का गौरव” सम्मान से नवाजा गया। सम्मान पाने वालों में शरद गुप्ता, डॉ. शादाब खान, शोभित जैन खंडेलवाल, अमित सहगल, विभम सक्सेना, अमान खान, कृष्णा रस्तोगी, शोएब सिद्दीकी, रमज़ा खान, डॉ. अनीस बेग, समर्थ रस्तोगी, श्रीश गुप्ता, आर.डी. मूवीज़, ईशानी ठाकुर, आयुषी सक्सेना, अंजना सिंह, रवि सागर और सलमान शमशी सहित कई अन्य नाम शामिल रहे। इन सभी को मंच पर बुलाकर अभिनेता राहुल रॉय, अली खान और शादाब बाबा ने सम्मानित किया।