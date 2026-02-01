जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत, तंजीन फातिमा और यूसुफ मलिक ने जताई चिंता, मीडिया से बनाई दूरी

सपा नेता यूसुफ मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आजम खान की तबीयत जेल में ठीक नहीं है और वे अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें बेहतर चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है। मलिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में विपक्षी नेताओं को मानवीय सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को पर्याप्त इलाज और सुविधाएं नहीं दी जा रहीं, जिससे उनकी सेहत लगातार प्रभावित हो रही है।