Budget 2026 को लेकर रामपुर से बड़ा बयान, नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर

नकवी ने यह भी कहा कि सरकार ने बजट बनाते समय न केवल देश के आंतरिक हालात, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में घरेलू उत्पादन, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।