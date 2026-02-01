Budget 2026 को लेकर रामपुर से बड़ा बयान, नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर

नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर | Image - X/@naqvimukhtar
Budget 2026 India: रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय आम बजट 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नकवी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला रोडमैप है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इस बजट को आम नागरिकों की जरूरतों, देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। नकवी के मुताबिक, यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
नकवी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास और विश्वास के दोहरे स्तंभ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपटने का उपाय है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज़ भी है।
उनके अनुसार, सरकार की नीतियां रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को नए अवसर देने पर केंद्रित हैं, जिससे देश की आर्थिक गति और मजबूत होगी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बजट की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि यह किसी भी तरह की जल्दबाजी या अस्थिर निर्णयों से मुक्त है। उन्होंने इसे ‘खतरा-खतरा’ और ‘फटाफट’ की राजनीति से ऊपर उठकर तैयार किया गया संतुलित और सोच-समझकर बनाया गया बजट बताया।
नकवी ने कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे।
नकवी ने यह भी कहा कि सरकार ने बजट बनाते समय न केवल देश के आंतरिक हालात, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में घरेलू उत्पादन, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।
अपने बयान के अंतिम हिस्से में नकवी ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके लिए रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के नए रास्ते खोले गए हैं। नकवी ने विश्वास जताया कि यह बजट भारत को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाएगा और वैश्विक मंच पर देश की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।
