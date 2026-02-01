1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

Budget 2026 को लेकर रामपुर से बड़ा बयान, नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर

Budget 2026: यूपी के रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आम बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे विकास, विश्वास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बताया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Feb 01, 2026

mukhtar naqvi praises budget 2026 india

नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर | Image - X/@naqvimukhtar

Budget 2026 India: रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय आम बजट 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नकवी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला रोडमैप है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इस बजट को आम नागरिकों की जरूरतों, देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। नकवी के मुताबिक, यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

जनता के विश्वास पर आधारित बजट का खाका

नकवी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास और विश्वास के दोहरे स्तंभ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपटने का उपाय है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज़ भी है।

उनके अनुसार, सरकार की नीतियां रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को नए अवसर देने पर केंद्रित हैं, जिससे देश की आर्थिक गति और मजबूत होगी।

गंभीरता और दूरदर्शिता से तैयार वित्तीय दस्तावेज़

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बजट की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि यह किसी भी तरह की जल्दबाजी या अस्थिर निर्णयों से मुक्त है। उन्होंने इसे ‘खतरा-खतरा’ और ‘फटाफट’ की राजनीति से ऊपर उठकर तैयार किया गया संतुलित और सोच-समझकर बनाया गया बजट बताया।

नकवी ने कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे।

वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति

नकवी ने यह भी कहा कि सरकार ने बजट बनाते समय न केवल देश के आंतरिक हालात, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में घरेलू उत्पादन, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।

युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर

अपने बयान के अंतिम हिस्से में नकवी ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके लिए रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के नए रास्ते खोले गए हैं। नकवी ने विश्वास जताया कि यह बजट भारत को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाएगा और वैश्विक मंच पर देश की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Budget 2026 को लेकर रामपुर से बड़ा बयान, नकवी बोले- युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Budget 2026

शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे की हैवानियत: लाठी-डंडों से मां पर किया हमला, मेरठ में इलाज के दौरान मौत

son beats mother for alcohol money rampur
रामपुर

एक रात, तीन घर, 55 लाख की सेंध: रामपुर में चोरों का आतंक, CCTV में असलहों के साथ टहलते दिखे संदिग्ध

rampur three houses theft 55 lakh cctv
रामपुर

‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आतंकी कनेक्शन?

gujarat stf investigating faizan salmani terrorist connections in dubai know update on case
रामपुर

‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप

rampur jeep hits erickshaw driver bonnet
रामपुर

पैगंबर अपमान के बदले की साजिश: गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार, आतंकी लिंक और हथियारों का खुलासा

faizan sheikh terror plot arrest gujarat
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.